Bürgerhaus: Schließung abgewendet

Nur selten war der Ratssaal im Alten Amtshaus so voll wie am Montagabend. Etwa 30 Zuhörerinnen und Zuhörer hatten sich eingefunden – vor allem wegen eines Tagesordnungspunktes: die Nutzung des Bürgersaals im Winter.

„Uns ist klar, dass das Bürgerhaus zum kulturellen Leben im Ort beiträgt“, erklärte Gregor Krabbe in Richtung der Zuhörenden. Gleichzeitig trage die Kommune aber mit Blick auf die Notwendigkeiten, Energie einzusparen, eine Gesamtverantwortung. Der Bürgermeister zeigte sich froh über den Ausgang des Gesprächs mit den Vertretern derjenigen Vereine, die das Bürgerhaus nutzen. Es sei gelungen, eine Lösung zu finden, die allen entgegen komme.

Zuletzt galt es, eine Alternative für die Gesamtproben des Blasorchesters zu finden. Dieses übt nun in der Aula der Grundschule – wie auch der Spielmannszug. Bürgermeister Krabbe fasste zusammen: „Mit der jetzt gefundenen Lösung werden wir sicherlich nicht das Maximum an Energie einsparen. Sie stellt aber einen fairen Kompromiss dar.“

Das sahen auch sämtliche Ratsfraktionen so oder ähnlich. Veronika Lücking sprach für die Christdemokraten: „Wir haben einen gangbare Weg gefunden. Die Mehrbelastung ist tragbar“. Ausdrücklich bedankte sie sich für die Solidarität der Vereine mit Blick auf die Erfordernisse der Kommune, Energie zu sparen.

Andreas Sievert schloss sich für die Sozialdemokraten an: „Es ist gut, dass wir von einer Schließung des Bürgerhauses weg sind.“ Christian Elder erinnerte für die Unabhängigen daran, dass diese von Anfang an, also schon in der Debatte im Bauausschuss ihre Bedenken gegen eine gänzliche Schließung angemeldet hätten. Auch Andreas Weßling (Grüne) nannte die Lösung einen „vernünftigen Kompromiss.“ Der Rat stimmte schließlich einstimmig für die Regelung.

Daniel Brechlin erinnerte im Anschluss daran, dass die UWG bereit vor Jahren die Energieversorgung des Bürgerhauses thematisiert hatte, damals mit dem Vorschlag, ein Blockheizkraftwerk zu installieren. André Kersten erklärte, dass die Folgen des Ukrainekriegs die Dringlichkeit einer Lösung fürs Bürgerhaus vor Augen geführt habe.