Christdemokraten in der Wählergunst weiterhin ganz vorne

Die Union ist bei der Landtagswahl 2022 stärkste Kraft im Ort, die Grünen verdreifachten ihren Stimmenanteil beinahe, während die SPD verlor. Die FDP kommt in Metelen nicht einmal mehr auf fünf Prozent, die AfD nur knapp über drei Prozent.

Die Landtagswahl in Metelen

Das Wahlergebnis für Metelen in der Übersicht.

Grundsätzlich spielt das Ergebnis der Landtagswahl für Metelen das Votum im gesamten Bundesland wieder: Die Union ist stärkste Kraft, gefolgt von den Sozialdemokraten und den Grünen. Letztere haben deutlich zugelegt – nicht nur in Düsseldorf, sondern auch in der Vechtegemeinde. Gut dreimal so viele Stimmen wie beim letzten Urnengang entfielen auf Grün.