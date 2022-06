Danksagung mit Axt und Laser

„Caspar, Melchior und Balthasar kommen!“, hieß es auch in diesem Jahr wieder in Metelen. Rund 100 Sternsinger waren im Januar Wind und Wetter zum Trotz durch die Vechtegemeinde gezogen, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Um ihnen dafür ihren Dank auszusprechen, hatte die Kirchengemeinde die Mädchen und Jungen am Samstagnachmittag zu einem Dankeschönnachmittag eingeladen.

