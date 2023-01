Das Märchen vom Blackout

Netzstabilität und Netzausbau in der Region

Metelen

Was ist dran an einem möglichen Blackout in Deutschland? Ist die Angst, die viele Menschen umtreibt begründet? Hendrik Verst, Geschäftsführer beim Metelener Elektrotechnik-Spezialisten ESB, hält Meldungen und Warnungen für deutlich übertrieben.

Von Dieter Huge sive Huwe