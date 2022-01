Der Guhru ist wieder auf der Suche

Langeweile: Monzaguhru Dirk Lating ist es leid, seine Modelle in der Vitrine umzustellen und sie zu entstauben. Er will endlich wieder in Treffen veranstalten – eines markeninternes, für alle Karossen mit Blitz auf dem Kühlergrill.

Es ist aber auch zu verhext! Für gerade mal drei Treffen hatte Dirk Lating, selbst ernannter „Monzaguhru“ aus Metelen, den idealen Platz gefunden für die jährlichen Treffen der Opelaner. Doch mittlerweile hat die Felsenmühle in Ochtrup den Besitzer gewechselt – und ist nicht mehr das, was der Guhru sucht: „Viele Teilnehmer haben Gefallen daran gefunden, zu übernachten. Die reisen teils von weit her an – und da war die Wiese hinter der Felsenmühle immer ideal“, trauert er dem dreijährigen Intermezzo in der Nachbarstadt nach.