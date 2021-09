Deutlich über den Kopf gewachsen

Mehr als ungewöhnlich ist ein Blütentrieb, den eine Agave im Vorgarten der Familie Goldenstein ausbildet. Mehr als sechs Meter misst er bereits, wuchs in wenigen Wochen zu dieser imposanten Größe heran. Die Blüten selber sind bereits als Knospen erkennbar.

Wer in diesen Tagen über die Corneliusstraße geht, erblickt immer wieder Passanten, die erstaunt nach oben schauen. Vor dem Haus mit der Nummer 10 steht eine Pflanze, die man so nicht alle Tage sieht. Die Agave der Familie Goldenstein wächst und wächst – und ein Ende ist noch nicht in Sicht.