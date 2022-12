Die Zeitenwende vor Ort meistern

Er entscheidet über Investitionen der Gemeinde, über die Personalausstattung der Kommune und nicht zuletzt auch über die kommunalen Steuern, welche die Bürgerinnen und Bürger zu zahlen haben: Der Gemeindehaushalt 2023. Am Montagabend wurde der Entwurf des Etats 2023 während der Sitzung des Gemeinderates von Bürgermeister Gregor Krabbe und Kämmerer Andreas Möllers vorgestellt.

„Multiple Krisen“ bestimmten und bestimmen die vergangenen Jahre und die Gegenwart in der Republik und stellen damit auch die Kommunen vor besondere Herausforderungen. Den Blick auf die von Kanzler Olaf Scholz thematisierte „Zeitenwende“ stellte Bürgermeister Gregor Krabbe an den Beginn seiner Etatrede. Die erhoffte Erholungsphase nach Corona sei ausgeblieben und durch neue Probleme wie Zinswende, Inflation, Rezession sowie Rohstoffmangel in Folge des Ukrainekrieges abgelöst worden.