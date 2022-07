Doedt: „Wir stehen unter Dampf“

In weniger als drei Wochen steigt die nächste Ausgabe des Kinkerlitzchen. Redakteur Martin Weßeling hat mit Mitorganisator Benny Doedt gesprochen – und erfahren, welche Highlights die Festival-Besucher erwarten und was in diesem Jahr neu ist.

Das Kinkerlitzchen in Metelen dürfte am 12. und 13. August wieder für eine ganz besondere Atmosphäre sorgen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Kinkerlitzchen – mit diesem Begriff umschreibt der Volksmund eine Kleinigkeit – oftmals unsinnig, unwichtig, ohne jede Bedeutung. Allerdings – das gleichnamige Musik-Festival in der Vechtegemeinde Metelen hat sich einen Namen in der Szene gemacht, lockt mittlerweile Independent-Künstler von weit her ins Dorf und gehört sicher zu den Jahreshöhepunkten der heimischen Kulturszene. Redakteur Martin Weßeling unterhielt sich mit Benny Doedt vom Kinkerlitzchen über den Stand der Vorbereitung für das Festival am 12. und 13. August.