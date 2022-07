Dringender Handlungsbedarf

Marodes Vechtewehr an Plagemanns Mühle

Metelen

Es hängt bedrohlich über dem Kolk und ist seit vielen Monaten Thema: das Vechtewehr an Plagemanns Mühle. Seit 1970 in Betrieb ist es mittlerweile so marode, dass die Technik nicht mehr zuverlässig ist.

Von Dieter Huge sive Huwe