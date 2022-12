Else und Trude am Fleischwolf

Immer auf der Suche nach Ideen für seine Sozialsponsoring-Aktionen ist das Metelener und Ochtruper Duo „Mucke sprengt soziale Grenzen“. Diesmal waren Dirk Lating und Michael Sünker alias Else und Trude in der Weihnachtsbäckerei.

Kaum wiederzuerkennen: Dirk Lating (l.) als Else und Michael Sünker alias Trude rühren den Teig für ihre Weihnachtsplätzen an. Der Erlös der Instagram-Aktion des Duos, das unter dem Motto „Mucke sprengt soziale Grenzen“ auftritt, ist für die Tafel in Ibbenbüren bestimmt.

Schriller geht immer! Wer dachte, dass das Duo Dirk Lating und Michael Sünker in den vergangenen Jahren bereits alle Register der Skurrilität gezogen hätte, wurde in dieser Woche mal wieder eines Besseren belehrt: Als Else und Trude waren die Beiden in der Weihnachtsbäckerei aktiv.