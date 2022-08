Energiesparen: Es gibt noch Luft nach oben

Es ist das Thema dieser Tage, die Frage, wie Verbraucher den rapide kletternden Gas- und Strompreisen begegnen können. Auch die Menschen im Ort an der Vechte machen sich ihre Gedanken. Eine kleine Umfrage unserer Zeitung machte dies deutlich.

Voll aufgedrehte Thermostate an Heizkörpern sind tabu angesichts der inflationär steigenden Energiepreise, um die Kosten auch nur halbwegs im Griff zu behalten.Bärbel und Konrad Hahn sind auf der Durchreise während ihrer Radtour. Das Paar aus Unterfranken hat bereits etliche Maßnahmen zur Energieoptimierung hinter sich.

Gerd Hüweler etwa hat sich vorgenommen, bewusster im Umgang mit Energie vorzugehen. Energiesparen will er „ein bisschen intensive als früher“. Und eines steht für ihn fest: „Wir werden uns auf das Nötigste beschränken.“

Jutta Kabbeck ist sich bewusst, dass die Kostensteigerungen bei den Energiepreisen nicht aufzuhalten sind: „Was willste machen?“ Gemacht habe sie in der Vergangenheit schon einiges, erklärt die Metelenerin: „Man spart sowieso schon.“ Dennoch gebe es noch ein wenig Luft nach oben: „Vielleicht noch kürzer duschen, mal die Katzenwäsche stattdessen.“ Dass elektrische Geräte oftmals heimliche Verbraucher sind, ist ihr auch bewusst. „Auf Stand-by stellen“ ist daher einer ihrer Vorsätze.

„Alles, woran man sparen kann, haben wir gemacht. Was willste machen?“, beschreibt ein Mann am Neutor die Lage, fast schon ein wenig resigniert. „Ich sehe bei uns nicht mehr so viel Einsparpotenzial. Wir haben vor Kurzem erst alles neu gedämmt.“ Dennoch fällt ihm noch etwas ein: „Vielleicht mal ´ne Jacke anziehen im Haus.“

Auf dem Sendplatz beschreibt eine Frau ihren Energieverbraucht wie folgt: „Weniger Strom verbrauchen als jetzt kann ich schon gar nicht mehr. Ich bin alleinstehend und wenn ich abends allein bin, habe ich nur den Fernseher an, kein Licht oder Sonstiges.“

Konrad und Bärbel Hahn sind keine Metelener, sondern Touristen, die gerade mit ihrem Rad durch den Ort fahren. Sie kommen aus Unterfranken. Konrad Hahn hat seine ganz eigene Sichtweise auf das Thema: „Man hat sämtliche Birnen ausgewechselt, neue energieeffiziente Geräte angeschafft, schon vor Jahren eine Solaranlage installiert und das Dach neu gedämmt. Es wird schon was auf uns zukommen, aber es gibt da dieses Sprichwort, dass Politikmachen heißt, den Leuten Angst zu machen, damit sie mit dem Nötigsten auskommen. Ich hoffe, das wird diesmal auch so sein.“

Seine Frau Bärbel ergänzt: „Wir haben schon immer nicht so viel verbraucht. Zum Beispiel sollte man die Maschinen richtig nutzen: Keine halbvollen Waschmaschinen anstellen oder die Restwärme von Herd und Ofen nutzen.“