Entdeckungen in der OGS-Mensa

Metelen

Was in der Schulmensa der Vitusschule auf den Tisch kommt, das bestimmen Küchenchefin Hildegard Westphal und ihre Kolleginnen. Beim Besuch in der Küche wird schnell deutlich: Mit Fertiggerichten allein ist es nicht getan: Dazu gibt es an jedem Tag frische Kost.

Von Dieter Huge sive Huwe