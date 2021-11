Erster Fanclub im Münsterland

Flagge zeigen für die Fortuna: Der Alstätter André Gesing (l.) und der Metelener Domenic Kollbach bilden gemeinsam die Keimzelle der Münsterland-Fortunen. Der Fanclub trifft sich erstmals am 20. November in Alstätte.

Es gibt so gesamtgesellschaftliche Ereignisse – die Mondlandung zum Beispiel oder die Anschläge vom 11. September – da können die meisten Menschen genau sagen, wo sie seinerzeit waren und wie sie davon erfahren haben. Der Metelener Domenic Kollbach wird dagegen ein privates Datum nie vergessen: Am 5. Mai 1992 brach sich in ihm die Verbundenheit zu einem Fußballverein Bahn: Fortuna Düsseldorf. Was vor 29 Jahren begann, soll nun in die Gründung eines Fanclubs münden. Des ersten bei Fortuna Düsseldorf registrierten Fanclubs im Münsterland.