Es spukt im Jugendzentrum

Während es vor den Türen des Timeout stürmt, spukt es im Inneren des Jugendzentrums in Metelen. Zehn Kinder vom Grundschulalter bis zu den ersten weiterführenden Klassen bereiten sich auf die Gruselsession vor. Für Halloween basteln sie zusammen mit Peter Schwert kleine Monster aus Klopapierrollen, Teelichter als Kürbisse oder Geister getarnt, Grusellampinions oder bemalen Teller mit schaurigen Motiven.

Wie zum Beispiel Sophie, Romy und Melina. Die drei Mädels verzieren ihre Pappteller mit Kürbissen und Hexen. Wenn sie fertig sind, sollen sie nämlich die Zimmer der Grundschülerinnen schmücken. „Ich baller zusammen mit meinen Kuscheltieren gegen die Wand und auf meinem Bett herum“, erklärt Sophie, wie sie sich und ihre Familie noch mehr in Gruselstimmung bringen will. Romy arbeitet sogar auf eine ganze Kollektion an Halloween-Accessoires für ihr Zimmer hin. Deshalb geben die Mädels Gas beim Bemalen ihrer Teller, um schnellstmöglich noch an allen drei Stationen im Raum etwas fertigstellen zu können.

Noch flinker als das Trio ist Marie. Sie stürmt, ganz nach dem Vorbild von draußen durch den Raum und bemalt in Windeseile Klopapierrollen und beklebt Gläser. Mit dem weißen Papier als Grundlage möchte sie ein Gespenst aus ihrem ehemaligen Frischhaltebehälter zaubern. Während bei dem der Kleber trocknet, möchte sie ihre Papierrolle mit einer Mullbinde umwickeln – dafür fehlt allerdings noch der richtige Klebstoff. Als Anlaufstelle dient Peter Schwert. „Ich war bei fast allen Ferienaktionen mit dabei und das war richtig schön“, heißt es von einem der Mädchen.