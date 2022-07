Fesselnde Schatzsuche durch Metelen

Mehrere Kinder haben sich in dieser Woche auf eine spannende Schatzsuche durch Metelen gemacht. Organisiert wurde sie von der KÖB. An der Eisdiele hatte ein Kind genau die richtige Idee.

Am Mittwoch fand die diesjährige Ferienspaßaktion der KÖB statt. Das Team der KÖB begrüßte die Kinder in den Räumlichkeiten der Bücherei. Zunächst las Evelyn Beck passend zum Thema die Geschichte „Lieselotte sucht einen Schatz“ vor. Danach suchten die Kinder in der Bücherei die erste Schatzkarte. Diese gab den Hinweis auf die nächste Schatzkarte und so ging es anschließend auf einen Streifzug durch Metelen.

Elke Meiring erklärte den Kindern dabei noch einige Anhaltspunkte auf den Karten. Zu Beginn überquerten die Kinder den „Alten Friedhof“ und fanden schließlich am Mühlengelände hinter Plagemanns Mühle die nächste Hinweis-Karte. Schnell erkannten die Kinder, dass es sich hier um die Insel an der Vechte in Ellings Wiese handeln musste und alle machten sich euphorisch auf den Weg. Die Schatzkarte war dort als Flaschenpost im Sand vergraben. Nach dem Fund dieser Karte deuteten die Kinder den Weg wieder richtig und machten sich auf den Weg in den Sinnesgarten.

Fragen ist besser als Suchen

Hier wurde nicht nur nach der nächsten Schatzkarte gesucht, sondern auch die Gelegenheit genutzt, auf dem Trampolin zu hüpfen oder zu schaukeln. In den Schattenplätzen wurde den Kindern von Kornelia Feldhues und Alina Kleimann noch Getränke gereicht. Nach Auffindung der nächsten Schatzkarte ging es zur großen Freude weiter zur Eisdiele. Denn diese war auf der Karte eingezeichnet.

An der Eisdiele angekommen, erhielten die Kinder zunächst alle ein Eis, welches ebenfalls im Schatten bei dem Wetter genüsslich geschleckt wurde. Die Schatzkarte, die hier gesucht werden musste, war gar nicht so leicht zu finden. Bis eines der Kinder die Idee hatte, den Eisdielenbesitzer einfach zu fragen. Und siehe da, er bewahrte die nächste Schatzkarte auf.

Herausforderungen bewältigen

Weiter ging es nun zum Nettoparkplatz. In einer schattigen Ecke ohne geparkte Fahrzeuge galt es nun, einige Herausforderungen anzunehmen. Denn nur durch die gelösten Spiele konnte die nächste Schatzkarte gewonnen werden.

Und so teilten sich die Kinder in zwei Gruppen auf und versuchten durch Eierlaufen, Teebeutelweitwurf und Kugelschreiber in Flasche balancieren die letzte Schatzkarte zu gewinnen. Die Mannschaft, die gewonnen hatte, durfte die Schatzkarte dann als erstes entschlüsseln. Das Ziel war den Kindern dann schnell klar.

Von hier ging es zum Spielplatz an der Danziger Straße. Über Seitenstraßen und stille Gartenwege fanden die Kinder schnell zum Ziel. Auf dem Spielplatz machten sich alle auf der Suche nach dem Schatz. Es wurde in der Sandkiste gebuddelt, auf dem Spielturm und im Tunnel nachgeschaut und hinter Büschen. Dort wurden die Kinder dann fündig und die Freude war groß. Gemeinsam mit Alexandra Schaten packten die Kinder ihren Schatz aus. Es gab für alle Kinder ein Getränk, Flummis und Lutscher sowie ein gebasteltes Päckchen mit kleinen Schatzsteinen.

Ballspielen geht immer

Außerdem befand sich noch ein bunter Gummiball in der Kiste, mit dem anschließend gemeinsam gespielt wurde. Aber auch die Spielgeräte des Spielplatzes wurden in Beschlag genommen. Jedes Kind hatte Zeit zum Toben und Spielen, bevor es gegen 18 Uhr wieder zurück zur Bücherei ging, wo die Kinder von ihren Eltern abgeholt wurden. Insgesamt eine aufregende Aktion, bei der die Kinder viel Spaß hatten.