Festvorbereitung mit dem Bagger

Deutlich mehr Arbeit als bisher hatten die Allgemeinen Bürgerschützen bei der Vorbereitung ihres Schützenfestes, das sie traditionell an Pfingsten feiern. Die Gewitterstürme der Vorwoche hatten den Schützenwald mächtig durcheinandergewirbelt. Umgestürzte Bäume richteten auch an der Umrandung des Schießplatzes Schäden an.

Mit dem Aufbau des kleinen Zeltes am Getränkewagen ganz hinten im Schützenwald war es für die Allgemeinen Bürgerschützen diesmal nicht getan: Am Freitagmorgen rückten etliche Vereinsmitglieder teils mit Werkzeugkoffern ausgerüstet an, um das Gelände für das Vogelschießen am kommenden Wochenende vorzubereiten.