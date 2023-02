Filigrane Handwerkskunst

Laureen Schütte ist die beste Prüfungsabsolventin ihres Jahrgangs im Kreis Steinfurt. Ihre praktische Gesellinnenprüfung als Konditorin stand unter dem Motto Zirkus. Also kreierte sie nicht nur eine Torte in Form eines Zirkuszelts, sondern auch das Drumherum.

Viele junge Leute zieht es nach dem Abitur an die Hochschulen oder Universitäten. Nicht so Laureen Schütte, die seit ihrer Kindheit eine Leidenschaft fürs Backen entwickelte. „Während eines Schülerpraktikums in einer Konditorei festigte sich mein Wunsch, das Konditorhandwerk zu erlernen“, erzählt die Metelenerin. Nach dem Abiturabschluss am Städtischen Gymnasium in Ochtrup begann sie im August 2020 ihre Ausbildung bei der Ochtruper Bäckerei Voss.