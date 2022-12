Flammen an einem Wintergarten

Auf etwa 7000 Euro schätzt die Feuerwehr den Sachschaden, der bei dem Brand an einem Wintergarten an der Gronauer Straße am Sonntagabend entstand. Die Wehr rückte um kurz von 21 Uhr mit etwa 30 Einsatzkräften aus, um das Feuer zu bekämpfen. Mit zwei Strahlrohren löschten die Einsatzkräfte die Flammen und hatten den Brand so rasch unter Kontrolle. Die Brandursache wird im Bereich einer abgestellten Biomülltonne vermutet.

