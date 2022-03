Fleißig für die Landjugend-Kasse

20 Mitglieder der örtlichen Landjugend packten jetzt kräftig mit an, um Grünschnitt aus Metelener Gärten abzufahren. 21 Hausbesitzer hatten die Dienste der Jugendlichen vom Lande angefordert und diese mit einer Spende belohnt. Mit der Aktion soll die Kasse der KLJB aufgefüllt werden. Am 19. März (Samstag) wird diese Aktion wiederholt. Die Vorsitzende der KLJB nimmt noch Anmeldungen entgegen.

Allerlei Grünschnitt von Hecken, Sträuchern und Bäumen liegt am Samstagmorgen auf dem Grundstück an der Wersche. Er ist das Ergebnis vieler Arbeitsstunden, die Christoph Münstermann damit zugebracht hat, den Außenbereich seines Elternhauses wieder in Form zu bringen. Jetzt räumt er gemeinsam mit Sohn und Ehefrau hier und da noch etwas zusammen, bevor die Mitglieder der Landjugend eintreffen und den Gartenabfall mitnehmen.