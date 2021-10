Am Kattenkolk wächst das neue Seniorenzentrum an den Wallgärten in den Himmel. Beim Blick aus der Luft ist der Zuschnitt der einzelnen Pflegeappartements deutlich erkennbar. Hinter dem Haus wird aktuell die Baustraße für das Neubaugebiet angelegt, das sich etwa bis zum K+K-Markt erstrecken wird. So soll die Pflegeeinrichtung am Kattenkolk nach ihrer Fertigstellung im Sommer 2022 ausstehen.

Foto: La Vida Projekt GmbHLa Vida