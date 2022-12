Freude und Zuversicht über die Ankunft des Erlösers

„Es war ein Genuss!“ Viel besser konnte man am Sonntagabend in der Metelener Stiftskirche nach dem KIM-Weihnachtskonzert das Gehörte, ja das Erlebte nicht zusammenfassen. Es war Pfarrer Thomas Stapper, der formulierte, was viele in der gut besuchten Kirche mit ihrem kräftigen Schlussapplaus deutlich honoriert hatten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper