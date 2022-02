Der Valentinstag als solcher hat im Februar des vergangenen Jahres natürlich stattgefunden. Verzichtet aber wurde im Vorjahr allerdings wegen der Corona-Auflagen auf den schon häufiger gefeierten „Auszeit-Gottesdienst“ in der Pfarrkirche. Am Montag (14. Februar) lädt das zuständige Vorbereitungsteam um 19 Uhr wieder dazu ein. „Freundschaft und Liebe tragen“ heißt diesmal das Motto.

„Regelmäßig unregelmäßig“ fänden diese Auszeit-Gottesdienste statt, ohne Pandemie etwa drei- bis viermal im Jahr und dann jeweils zu unterschiedlichen Themen, erklärt Theo Floren. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Hildegard, Pastoralreferentin Ruth Bentler sowie Georg Stegemann und Petra Wigger macht er sich Gedanken zu Anlässen, die allgemein von größerem Interesse sind – wie beispielsweise der Valentinstag, der bekanntlich wegen des Namenstag des Heiligen immer auf den 14. Februar fällt. Der Überlieferung nach soll Valentin an einem solchen Tag im dritten Jahrhundert nach Christus den Märtyrertod gestorben sein. Er gilt – nicht ausschließlich, aber insbesondere – als Patron der Liebenden.

Und für all jene, die Liebe und Freundschaft für andere empfinden und sich selbst damit beschenkt fühlen, ist dieser Auszeit-Gottesdienst gedacht. Er richtet sich laut Floren ausdrücklich nicht nur an Liebende und Paare sondern ebenso an Singles, Familien, Eltern sowie an alle, die diese Gefühle im Miteinander leben und erleben. Die Besucher erhalten im Gottesdienst unter anderem die Möglichkeit, sich gegenseitig zu segnen, kündigt Floren an. „Das Handauflegen wird gut tun, das ist schon eine sehr persönliche Erfahrung. Es soll das Gefühl vermitteln: Da ist jemand an meiner Seite, der mit mir den Weg gemeinsam geht, der mir hilft und mich unterstützt“. Jemand anderen segnen, ihn also unter den besonderen Schutz Gottes stellen, könne jeder, der getauft sei.