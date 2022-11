Ganz heimelig mit warmen Farben

Metelen

Seit 14 Tagen herrscht in der Dekoabteilung des HTG-Marktes am Nordring emsiges Treiben. Die Mitarbeiterinnen sind damit beschäftigt die große Adventsausstellung aufzubauen und Deko-Ideen selbst herzustellen. Am Sonntagnachmittag lädt der Markt ein zu seiner Schau, die durch Aktionen örtlicher Vereine bereichert wird.

Von Dieter Huge sive Huwe