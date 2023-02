Ganzer Ort ist fest in jecker Hand

Metelen

Gefühlt war am Samstag der ganze Ort auf den Beinen, um den Narrenumzug mitzuerleben. Der ist durch die Straßen Metelens gezogen. Als krönenden Abschluss hatten die Matellia zur Karnevalsparty in den Bürgersaal eingeladen. Nach der Kostümprämierung ging es bis in die Morgenstunden rund.

Von Rieke Tombült