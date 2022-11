Denkmalgeschützte Mauer wird für 80. 000 Euro saniert

Geduldsspiel: Ahmet Ege ist Mitarbeiter im Unternehmen Fugenprofi Nord aus dem ostfriesischen Leer. Er sichert mit einer frischen Mörtelmischung die schadhaften Stellen in der Stiftsmauer.Dirk Sobing ist Profi in Sachen Fugen und Mauerwerksanierung. Er hat jeden Ziegel der Stiftsmauer in Augenschein genommen. Wie die Fugen später aussehen könnten, zeigt eine Probeausfugung (Foto u.).

Dirk Sobing ist ein Mann mit subtilem Humor und obendrein einer, der sein Handwerk bestens versteht. „Ich bin praktisch in einem Bauunternehmen groß geworden“, berichtet der Fachmann aus dem ostfriesischen Leer von seinen Wurzeln. Zigtausende Ziegel sind in den Jahrzehnten, in denen er bereits arbeitet, durch seine Hände gegangen. Das jüngste Projekt: die Stiftsmauer in Metelen.