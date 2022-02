Planungen für eine Renovierung des Kindergartens sind Makulatur: Geldgeber besteht auf Neubau

Metelen

Der Kindergarten St. Josef wird nicht saniert. Planungen, die eine Renovierung plus Anbau für die fünfte Gruppe am aktuellen Standort vorsahen, sind damit Makulatur. Hintergrund ist die Forderung des Landesjugendamtes nach einer Neubaulösung. Nur so hat die Kirchengemeinde als Trägerin die Möglichkeit, an die notwendigen Fördermittel des Landes zu kommen. Die Neuentwicklung wirft viele Fragen auf.

Von Dieter Huge sive Huwe