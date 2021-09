Gemeinde-Obst ist erntereif

Metelen

Der Gemeinde Metelen gehören etliche Obstbäume, die vor allem am Ochtruper und am Schöppinger Damm gepflanzt wurden. Die jahrzehntealten Bäume tragen in diesem Jahr viele Früchte, und die Verwaltung lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich zu bedienen. Mitbringen sollten Interessierte allerdings Obstpflücker mit langen Stielen, denn die unteren Etagen der Bäume sind schon abgeerntet.

Von Dieter Huge sive Huwe