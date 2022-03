Gesungene Erinnerung an die Kita

Minimusiker nehmen CD in der „Zwergenburg“ auf

Metelen

Eine musikalische Erinnerung an die Zeit im Kindergarten – das versprechen die beiden „Minimusiker“ Lars Lütke-Lefert und Till Notzon. Das Duo tingelt durch die Kitas der Region, um gemeinsam mit dem Mädchen und Jungen eine CD mit beliebten Kinderliedern aufzunehmen. In dieser Woche waren die Beiden in der Metelener „Zwergenburg“ und wurden dort unterstützt durch Andreas Hermjakob.

Von Martin Fahlbusch