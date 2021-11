Grüne rudern zurück – ein wenig

Die Sondersitzung des Gemeinderates am Montag verspricht, spannend zu werden. Das Gerätehaus steht erneut im Mittelpunkt. Es gibt ein zweites Statement der Schützen- und Musikvereine zur Zuwegung, und die Bündnisgrünen wollen Parkflächen jetzt doch anders angelegt wissen.

Am Montag beschäftigt sich der Gemeinderat in einer Sondersitzung erneut mit dem Feuerwehrgerätehaus, seiner Alarmzufahrt und den Parkplätzen für die Wehrleute im Einsatz.

Der Druck der Schützen- und Musikvereine hat Bewegung in die Sache gebracht: Am Montag wird sich der Rat erneut mit dem Thema Feuerwehrgerätehaus beschäftigen – in einer Sondersitzung. Und für diese beantragen die Bündnisgrünen schon jetzt, die Parkplätze für die eiligen Feuerwehrleute wieder hinter dem Gerätehaus-Anbau vorzusehen.