Heimat für 140 Mitarbeiter

Der obligatorische Spatenstich war in Wahrheit ein Schüppenwurf – und soll dennoch Glück bringen. Das in Metelen ansässige Unternehmen Wheelebrator baut ein Bürogebäude plus Industriehalle neu und bietet 140 Menschen einen sicheren Arbeitsplatz. Architekt, Bürgermeister und Vertreter des international tätigen Unternehmens stellten die umfangreichen Pläne öffentlich vor.

Der symbolischen Spatenstich war in Wahrheit ein Schüppenwurf. Ute Weber (Wheelebrator)Vorbereitung des fotogenen „Erdwurfs“ in den vergangenen Tagen intensiver gewidmet hatte

Die Firma Wheelebrator muss sich auf die Socken machen, weil nächstes Jahr der Mietvertrag für das bisherige Objekt an der Heinrich-Schlick-Straße in Metelen ausläuft. Die gute Nachricht vorweg: Der Konzern bleibt in Metelen und wird „seine neue Bleibe“, wie es Erich Brunner, der extra angereiste Präsident der Wheelebrator Group, gestern beim ersten Spatenstich nannte, demnächst ein neu zu bauendes Bürogebäude mit Maschinenhalle an der Industriestraße beziehen.

„Ich bin froh, dass wir in schon seit Längerem laufenden Gesprächen zwischen der Gemeinde, einer ortsansässigen Immobilienfirma (die auch als Bauherr fungiert), der lokalen Politik, dem als Generalplaner fungierendem Architektenbüro Josef Terweh und dem Strahl- und Schleuderanlagen-Spezialisten Wheelebrator eine Lösung für die Erhaltung des Standorts Metelen und der Arbeitsplätze für die rund 140 Mitarbeiter aus dem Vechtestädtchen und der unmittelbaren Umgebung erreichen konnten“, merkte man Metelens Bürgermeister Gregor Krabbe eine gewisse Zufriedenheit an.

„Als ich dem Finanzvorstand unseres Konzerns das nun entwickelte Konzept vorstellte, wurde es als ,Superidee‘ qualifiziert. Nur wünschte man sich eine nähere Lage zu einem Flughafen. Genaugenommen haben wir das ein Stückweit gemacht. Immerhin sind wir mit dem nun gewählten Standort noch ein Stück näher an wichtige Bundesstraßen und die Autobahn, die zu einem Flughafen führt, herangerückt“, teilte Erich Brunner lächelnd mit. Zum Investitionsrahmen wurden gestern keine Angaben gemacht.

Nach Worten von Heinrich Dropmann, dem Leiter des Wheelebrator-Technologiezentrums in Metelen, wird am neuen Standort das weltweit agierende Maschinenbauunternehmen über 2000 Quadratmeter moderne Büroflächen (für Ingenieure, Verkäufer, Servicetechniker und Bürokräfte) auf drei Etagen und Konferenzräume für seine Mitarbeiter verfügen. In der angrenzenden, 1800 Quadratmeter großen Industriehalle, wird zudem das Testzentrum der Gruppe untergebracht sein, in dem für Kunden weltweit Versuche durchgeführt werden.

Seit 1969 werden in Metelen Strahlanlagen entwickelt – damals noch unter dem Fabrikat Schlick, seit 2004 als Wheelabrator. Heute ist der Standort Metelen des Unternehmens das globale Technologiezentrum für Schleuderanlagen. Von hier aus werden der entsprechende Verkauf, der Service und das Marketing erledigt.

„Für unsere zukünftige Entwicklung sind wir mit dem neuen Gebäudekomplex bestens aufgestellt. Unsere Rolle als Technologiezentrum wurde im Laufe der letzten Jahre gestärkt. Aufgrund der gewandelten Anforderungen wird hier auch ein vollausgestattetes Testzentrum mit Labor untergebracht“, so Heinrich Dropmann. Auch in der nun beginnenden Bauphase soll es nach Aussagen von Gemeindevertretern und den anderen Bau- und Nutzungsverantwortlichen die schon erprobtem kurzen Wege zur Lösung eventuell anstehender Probleme geben. Das neue Gebäude soll im Sommer 2020 an Wheelebrator übergeben werden.