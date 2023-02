Herzen der Zuschauer erreicht

Draußen verhielt sich der Frühling noch zurückhaltend. Drinnen beim Kulturbrunch in der Gaststätte Lampen-Pieper kamen allerdings echte Frühlingsgefühle auf. Denn Johanna van der Meirschen, Sopranistin des Salonorchesters Schucan, ließ den „Frühling in Wien“ erblühen. Das Salonorchester der Musikhochschule Münster gastierte auf Einladung der Kulturinitiative Metelen (KIM) in der Vechtegemeinde und untermalte den KIM-Kulturbrunch mit beschwingter Musik. So hatten Ohren- und Gaumenschmaus an diesem Morgen ein harmonisches Rendezvous.

