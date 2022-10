Höllenausflug mit gutem Ende

Es klang ein bisschen gruselig: Das „Theater der Dämmerung“ lud zu einem Ausflug in die Hölle ein. Die Darsteller versprachen aber: Es wird auch ein Wiederauftauchen geben. Gespannt verfolgten die Zuschauerinnen und Zuschauer das Märchen „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“.

„Wir machen jetzt alle gemeinsam einen Ausflug in die Hölle“, dieser Satz zählt sicherlich nicht zu den nettesten Begrüßungen. Anders sieht das schon aus, wenn es sich dabei um die Einführung in ein Theaterstück handelt. In diesem Fall: „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ der Gebrüder Grimm.