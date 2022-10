Holztiere und Marshmallow-Spieße

Schnitzkursus in der Zwergenburg

Metelen

Erst übten sie sich an Stöcken, dann galt es, Tierfiguren in Form zu bringen: In einem Kursus, den die „Zwergenburg“ zusammen mit dem JFD angeboten hat, haben Kinder mit Unterstützung der Eltern ihre ersten Schnitzversuche unternommen. Eine besonders wichtige Regel lernten sie gleich zu Anfang.

Von Irmgard Tappe