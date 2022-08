75 Metelener sind über das Wochenende zu Gast in der Partnergemeinde Château-Renard. Dort erwartete sie ein vielseitiges Programm rund um eine große Agrarmesse – und ein überaus herzlicher Empfang.

Die Partnergemeinde richtete an diesem Wochenende eine Landwirtschaftsmesse aus. Für einen Korso am Sonntag war der Ort bunt geschmückt.

Einen herzlichen Empfang gab es für die Gäste aus Metelen am Freitagabend in Château-Renard: „Wir wurden wieder einmal aufgenommen wie Freunde“, sagte Bürgermeister Gregor Krabbe am Sonntagmittag im Telefonat mit der Redaktion.