Karneval und Königswürden

Ereignisreiche und auch äußerst unterhaltsame Tage erlebten die Teilnehmer der diesjährigen SFZ-Ferienfreizeit – und natürlich auch ihre Betreuer. Zahlreiche Spiele, ein Karnevalsumzug und ein Schützenfest standen auf dem Programm der Jugendlichen, die ihren Spaß an der großen SFZ-Tour hatten. Entsprechend gut gelaunt machten sich die Teilnehmer auch auf den Rückweg nach Metelen.

Beim großen Karnevalsumzug ging es im SFZ-Ferienlager kunterbunt zu. Spaß hatten die Teilnehmer – und natürlich auf die Betreuer – an der farbenfrohen Veranstaltung der Metelener.Spannende und unterhaltsame Spiele stand an den meisten Tagen im Mittelpunkt.

Auf großer Tour waren die Teilnehmer des SFZ-Ferienlagers. In einem Abschlussbericht erinnern die Organisatoren an die erlebnisreiche Ferienfreizeit.

„Am Montag haben wir das ganze Jahr an einem einzigen Tag erlebt: morgens fing es an mit Karneval. Hierfür haben die Kinder gemeinsam an ihren Karnevals-Wagen gebaut, welche später bei einem kleinen Umzug getragen wurden“, schmunzeln die Organisatoren.

Nach einer Stärkung ging es für die Kinder auf die Kirmes: Hierfür hatten die Betreuer verschiedene Kirmesattraktionen aufgebaut. Entsprechend der Oktoberfest-Zeit gab es am Abend das passende Essen: Leberkäse und Schweinshaxe bei Kartoffelpüree und Sauerkraut. Abschließend wurde das Jahr mit der besinnlichen Zeit des Jahres – Weihnachten – und einem anschließenden Feuerwerk beendet.

Der Dienstag war gefüllt mit traditionellen Lagerspielen: Am Morgen ging es für die Kinder auf einen großen Orientierungslauf, bei dem die Kinder gemeinsam mit ihren Betreuern auf einer Strecke von 15 Kilometern über Feld, Wald und Wiese knifflige Fragen lösen und ihre Augen nach dem nächsten Hinweis offenhalten mussten.

Abgerundet wurde der Tag dann mit dem Spiel „Familienduell“ bei dem jeweils zwei Teams Antworten erraten mussten, um sich so Punkte zu sichern.

Am Mittwoch morgen hatten die Kinder eine Gruppenleiterstunde, bei der alle Gruppenleiter sich noch einmal eine nette Beschäftigung zur Stärkung des Zusammenhaltes überlegt hatten.

Hektisch ging es nach dem Mittagessen weiter. Beim Chaos-Spiel mussten die Kinder in und um die Halle versteckte Zahlen finden, um so Zugang zu einer kleinen Aufgabe zu bekommen. Ziel war es, sich so schnell wie möglich auf das Zielfeld zu gelangen.

Am Abend konnten sich die Kinder bei „Schlag die Lagerleitung“ bei verschiedenen Minispielen gegen die Betreuer beweisen – gewonnen hatten an diesem Abend die Kinder.

Wie in jedem Jahr durfte auch der Besuch im Fort Fun nicht fehlen. Die Kinder konnten hier den ganzen Tag die verschiedenen Attraktionen des Freizeitparks genießen. Abgerundet wurde der ereignisreiche Tag dann mit einem gemeinsamen Grillen und einem Filmabend.

Am Freitag morgen wurde dann das neue Königspaar beim jährlichen Lagerschützenfest ermittelt. In diesem Jahr konnten Charlotte May und Clemens Homann das spannende Rennen für sich entscheiden.

Am Mittag ging es für die Betreuer auf einen Stationslauf, bei dem die Kinder dieses Mal die Aufgaben und Rätsel stellen durften. Am Abend konnten dann die Gruppen das Können ihre Gruppenleiter ausreizen.

Am Samstag ging es für alle auf einen letzten Ausflug in das „SauerlandBad“. Im Schwimmbad wurde somit der letzte richtige Tag des Lagers noch einmal so richtig ausgekostet. Am Abend wurden dann bei der Urkundenverteilung einmal die schönsten und lustigsten Momente des Lagers gefeiert.

So neigte sich das diesjährige SFZ-Ferienlager 2022 einem Ende entgegen. Es waren wunderschöne und ereignisreiche Tage, bei denen nicht nur die Kinder, sondern auch wir Betreuer Großartiges und Neues erleben duften, so die Organisatoren abschließend. „Wir bedanken uns bei allen Kindern, die jedes Jahr das Lager zu etwas besonderem machen und hoffen, dass sie im nächsten Jahr wieder mit uns gemeinsam ins SFZ-Ferienlager fahren.