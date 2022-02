KIM startet in neuen Räumen durch

Zur offiziellen Eröffnung des Coworking-Spaces ist es zwar noch ein wenig hin, doch die Kulturinitiative Metelen steht bereits in den Startlöchern. Sie wird sogar noch vor dem offiziellen „Seifenplatz“-Start ihr Programm am neuen Standort eröffnen. Es gehe jetzt darum, die KIM-Adresse im Bewusstsein der Metelener zu verankern.

Es ist noch recht staubig im KIM-Karree hinten rechts im neuen „Seifenplatz“. Die Leichtbauwände warten auf Farbe, letzte Handgriffe sind an der Technik noch zu tun. Aber dennoch wird Metelens Kulturinitiative hier bereits in der kommenden Woche ihr erstes Angebot des Jahres starten – anderthalb Wochen vor dem offiziellen Start des Coworking-Space am Sendplatz. Die Kultur macht also den Anfang im „Seifenplatz“.