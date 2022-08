Heiß her ging es bei der zweiten Auflage des Kinkerlitzchen-Festivals in Metelen – sowohl auf als auch neben der Bühne. Musikalisch begeisterten die Bands die anwesenden Fans. Doch die Veranstalter hatten vorab noch mit Problemen zu kämpfen.

Umgangssprachlich wird Kinkerlitzchen allgemein für eine Sache verwendet, die als Kleinigkeit abgewertet werden soll. Aber was die Mitglieder des Vereins „Klangkultur“ mit ihrem zweiten Kinkerlitzchen-Festival am Freitagabend und Samstag wieder auf die Beine gestellt haben, war wahrlich keine Bagatelle. Zehn Bands, zwei DJs und ein Akrobat unter einem Hut zu bringen und in einem vorher genau festgelegten Zeitrahmen bei teilweise unerträglichen und tropischen Temperaturen zu präsentieren, ist schon beachtlich.