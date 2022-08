Kistenweise Medizin für die Ukraine

Dezentral und unterirdisch lagern die Medikamente für die Zivilbevölkerung und auch für verwundete Soldaten. Peter Gerding (2.v.l.) beobachtete eine sehr gut funktionierende Logistik in dem Depot. Auch die Hilfslieferung aus Metelen (in den blauen Kisten) wurde hier sortiert und eingelagert.Man packt gemeinsam an im ukrainischen Medizin-Depot: Rotkreuzler, Soldaten, Verwaltungsangestellte und auch der Kinderarzt Alexander (r.), der Peter Gerdings (2.v.r.) Ansprechpartner vor Ort war, arbeiten Hand in Hand. Immer wieder werden – wie hier von einem Rotkreuz-Sanitäter (kl. Foto) – Verbandsmaterial und Medikamente für die Versorgung der Soldaten an der Front abgeholt.Ein- und ausladen: Gemeinsam mit der Metelener Apothekerin Ellen Brünen verstaute Peter Gerding die Medikamente im Transporter. Im Kiewer Vorort Vyschorod wurden diese zunächst in einer Halle ausgeladen und gleich danach dann von Helfern in die unterirdischen Medizin-Depots gebracht.

