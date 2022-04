Niara-Kinder setzten Fabel in 900 bewegte Bilder um

Metelen

Als Trickfilm-Produzenten betätigten sich in den vergangenen Monaten die älteren Mädchen und Jungen der Kita Niara. Sie verfilmten mit der so genannten Stop-Motion-Technik die Bildergeschichte „Der Löwe in dir“. Das Ergebnis wurde jetzt Eltern, Geschwistern und natürlich auch den gespannt wartenden Kindern selber in der Einrichtung vorgestellt. Mit im Boot waren auch die KIM und die Bücherei.

Von Dieter Huge sive Huwe