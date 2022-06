Kitas bestehen den Qualitäts-TÜV

Metelen

Was unterscheidet eine ganz normale Kita von einem Familienzentrum? Nur der Name? Keineswegs, wie beim Blick auf die Angebote der örtlichen Einrichtungen deutlich wird. Drei von ihnen sind jetzt rezertifiziert worden, bieten sie doch neben den klassischen Aufgaben eines Kindergartens Veranstaltungen, Kurse und Aktionen an, an denen sich auch Menschen, die keine Mädchen und Jungen in der Einrichtung haben, beteiligen können.

Von Dieter Huge sive Huweund