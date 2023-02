Kleine Lampen aus Metelen in finsterer Zeit

Zehn Tage lang war der Metelener Peter Gerding unterwegs, um Hilfsgüter in die Ukraine zu bringen. Kistenweise Medikamente und dazu Verbandsmaterial brachte er zu einem der dezentral organisierten Depots in Kiew, von dem aus Krankenhäuser und Lazarette versorgt werden.

Die Sirenen heulen über Krywyj Rih, wie so oft in den vergangenen Monaten, seit die Russen auch diese ukrainische Stadt mit Raketen und Drohnen aus iranischer Produktion angreifen. Luftalarm. Die Menschen gehen in die Schutzräume. Die Tage, in denen viele von ihnen hektisch zu dem großen Kellersystem unter der Schule rannten, sind vorbei. Jetzt gehen Frauen, Kinder, Alte, Männer gelassenen Schrittes – Luftalarm ist längst Alltag in der Großstadt in der südlichen Ukraine.