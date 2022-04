„Klipp-Klapp-Aktion“ kommt gut an

Ab Gründonnerstag bis Ostern schweigen die Kirchenglocken – sowohl die großen, als auch die kleinen Glöckchen in der Kirche, welche die Messdiener zur Gabenbereitung schwingen. Stattdessen werden hölzerne Klappern benutzt. Mit denen sind die Messdiener außerdem am Donnerstag durch Metelen gezogen, um Spenden zu sammeln.

Nach dem Gloria in der Messe am Gründonnerstag schweigen die Kirchenglocken und die Altarschellen verstummen bis zur Auferstehungsfeier in der Osternacht, genau so wie die Orgel. Auch Blumenschmuck und Kerzen stehen nicht mehr auf dem Altar. Dann klingen zur Wandlung in der Abendmahlsmesse nicht mehr die Schellen, sondern es werden hölzerne Klappern benutzt.