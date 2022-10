Kupfer-Klau und kalte Kirchenbänke

Da fehlt doch was: Die Fallrohre an der Campanile der Dankeskirche wurden entwendet.

„Das darf doch wohl nicht wahr sein.“ Gesine Weritz, Prebyterin bei der evangelischen Kirchengemeinde in Metelen, traute am Mittwoch ihren Augen kaum, als sie die Campanile – den Glockenturm – in direkter Nachbarschaft der Dankeskirche näher in Augenschein genommen hatte. Zu Beginn der Woche, wahrscheinlich in den Abend- oder Nachstunden zu Dienstag, hatten sich Diebe am markanten Backsteinbau zu schaffen gemacht, die kupfernen Fallrohre der Dachrinne abmontiert und diese dann entwendet.