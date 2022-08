Leuchtturm immer noch zeitgemäß

Metelen

Das Konzept hat sich bewährt: Seit einem Jahrzehnt gibt es das Apartmenthaus am St.-Sophien-Haus, in dem die Bewohnerinnen und Bewohner in eigenen Wohnungen mit der Möglichkeit der Betreuung leben. Am Wochenende wurde der Geburtstag gefeiert.

Von Rieke Tombült