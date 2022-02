Mächtige Eiche fällt auf Siedlungshaus

Eine alte Eiche in der Waldseesiedlung kippte Zeynep umAm Beginn der Eper Straße traf am Freitagabend eine Sturmböe dieses Haus. Ein Teil des Dachs wurde abgedeckt und die Isolierung freigelegt. Auch an der Heeker Straße wurden einige Dächer beschädigt. Auch der Mast mit dem Blech-Feuerwehrmann der Wehr wurde vom Sturm in Schieflage gebracht

Foto: Dieter Huge sive Huwe