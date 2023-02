Marzipan gibt den besonderen Pfiff

Wenn andere noch in ihren Betten liegen und süß träumen, schafft Annika Sassen Süßes für Gaumen und Magen. Sie backt Blechkuchen für Emmas Ladencafé. Mit persönlicher Geschmacksnote. Die Konditormeisterin kann beim Backen wunderbar abschalten, sagt sie. In aller Herrgottsfrühe hat sie sich trotzdem bei ihrer Arbeit von uns über die Schulter schauen lassen.

Es ist 4 Uhr am Samstagmorgen, als in der Restaurantküche der Gaststätte Lampen-Pieper schon das Licht brennt. Konditormeisterin Annika Sassen krempelt die Ärmel hoch und macht sich an die Arbeit.