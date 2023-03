Palmstöcke für alle Enkelkinder

Metelen

Palmstöcke nach Münsterländer Art, mit Krüselkes und Äpfeln, wurden in dieser Woche in etlichen Häusern des Ortes gebastelt. Für die Geschwister Woltering hat diese Bastelei seit der Coronazeit eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Sie treffen sich immer in der Woche vor Palmsonntag, um gemeinsam für die Enkelkinder aktiv zu werden.