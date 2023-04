Woher stammen die Krudes im Ort?

Einen tiefen Einblick in ihren Stammbaum erhielten in dieser Woche Mitglieder der Familie Krude. Georg Krude aus Essen berichtete im Ackerbürgerhaus über die Ergebnisse seiner Familienforschung.

„Ich bin der Georg, der Sohn vom Josef“, begrüßt Georg Krude am Dienstag viele seiner entfernten und weniger entfernten Verwandten im Ackerbürgerhaus. Dort haben sich rund 30 Abkömmlinge aus dem Stammbaum Krude, aber auch ein paar interessierte Metelener Heimatfreunde eingefunden. Geht es doch um die Ahnen der Krudes, deren Spuren der gebürtige Metelener Georg Krude seit einigen Jahren erkundet. Die Ahnenforschung führte den Essener, der seit seinem 20. Lebensjahr nicht mehr in Metelen lebt, in den vergangenen Jahren häufig in seine Heimatgemeinde. Er sprach mit Verwandten und war Stammgast im Pfarrbüro, wo er intensiv die Kirchenbücher wälzte.

Georg Krude (l.) beschäftigt sich intensiv mit der Geschichte seiner Familie und berichtete von den Ahnen. Foto: Irmgard Tappe

Akribisch hatte er die Stammbäume der Krude-Familien von 1650 bis 1950 erstellt. Das große Gebilde mit mehr als 300 Personen aus 300 Jahren präsentiert er an diesem Nachmittag seinen Zuhörern. Trotz intensiver Recherchen bleibe allerdings noch einiges im Ungewissen, bedauert Georg Krude. Zum Beispiel die Frage, woher die fünf Väter stammen, die um 1650 geboren wurden. „Wahrscheinlich waren es Brüder. Darauf weisen Patenschaften und verwandtschaftliche Beziehungen hin“, vermutet Krude. Die Zweige von vier dieser Väter brachen bis 1750 ab, weil die Nachkommen starben. Nikolaus Krudes Nachkommenschaft indes vermehrte sich in der Vechtegemeinde. Aber waren die Eltern des Nikolaus Krude und seiner Brüder zugewandert, oder liegt der Ursprung der Krudes in Metelen? Letzteres stand für Schneidermeister Josef Krude vom Dicken End auch ohne Recherchen fest. „De Krudes, de wassen alltied doar“, sei eine Standardaussage seines Vaters gewesen, erzählt Georg Krude. „Mein Vater war der Meinung, dass Metelen von den Krudes gegründet wurde“, bemerkt er schmunzelnd.

„ Met de annern Krudes häbbt wi oaber nix to doan. “ Georg Krude zitiert seinen Vater

Im Laufe der Jahrhunderte breiteten sich die Krudes über Metelen aus. Die Zweige führen zum Dicken End und zum Viehtor, zur Eper Straße, Heeker Straße, Neustraße, zum Mersch und zur Gronauer Straße. „Met de annern Krudes häbbt wi oaber nix to doan“, sei eine weitere Überzeugung seines Vaters gewesen, berichtet Georg Krude, der diesem Gedanken auf den Grund ging und den Verdacht hat, die Krudes vom Dicken End könnten sich irgendwann abgesondert haben.

Verwandtschaftliches Netz

Georg Krudes Forschungen ergaben indes ein verwandtschaftliches Netz der Krude-Familien. In früheren Jahrhunderten arbeiteten sie als Weber und Spinner. Zunächst in Heimarbeit und später in den örtlichen Textilunternehmen. Die erstgeborenen Söhne erbten nach der Heirat das elterliche Haus. Die jüngeren Geschwister blieben entweder als „Öhm oder Möhn“ im Elternhaus oder heirateten und gründeten ein neues Zuhause. Töchter, die keine Brüder hatten und das elterliche Haus erbten, waren bei den jungen Männern sehr gefragt. Wer so eine „Piggenbruut“ erwischte, hatte Glück und war abgesichert. Wie jener Krude, der die Tochter eines Kasper Focke heiratete. „Aha“, meinte eine Anwesende, „daher stammt also der Name Focken-Kaspers.“ Genau. Dieser Name hat sich bis heute gehalten.

Das Hochzeitsfoto aus dem Jahr 1932 zeigt die Familie Krude vom Dicken End. Foto: Sammlung Georg Krude

Georg Krude zeigt ein Hochzeitsfoto aus dem Jahre 1932. „Es ist das älteste Foto von den Krudes am Dicken End, was ich auftreiben konnte“, sagt er. Er berichtet von einem Krude, der im 19. Jahrhundert nach Borghorst abwanderte, von Krudes aus Kanada und Südafrika, zu denen er Kontakt hat und die ihm berichteten, dass ihre Urahnen aus Metelen stammen sollen. „Auswanderungen im großen Stil hat es bei den Krudes aber nicht gegeben. Das habe ich anhand von Auswanderungslisten geprüft“, erklärt der Ahnenforscher. Es gäbe noch so vieles zu berichten über die vielen Verästelungen der Krudes. Georg Krudes Recherchen haben jedenfalls ergeben, dass die Krudes nicht immer da waren, sondern nach dem Dreißigjährigen Krieg zugewandert sein sollen. Also wurde Metelen nicht von den Krudes gegründet.