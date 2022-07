Metelener sind jetzt gefordert

In der Vechtegemeinde Metelen gibt es viele Einzelpersonen, aber auch Vereine und weitere Initiativen, die sich ehrenamtlich für die Gemeinde einsetzen. Dieses Engagement wird belohnt. Aktuell ist die Bewerbungsphase für den Heimatpreis NRW im Kreis Steinfurt für das Jahr 2022 angelaufen. Im vergangenen Jahr hatten gleich zwei Metelener Initiativen den ersten Preis gewonnen.

Beim Heimatpreis 2021 wurde der erste Platz gleich zweimal vergeben – einmal an das Projekt „Wallweg“ und einmal an das Projekt „Kartoffelfest“. Nun können sich bis zum 22. August erneut Einzelpersonen, Vereine, Institutionen, Gruppen und Kommunen um den Heimatpreis bewerben. Foto: Gemeinde Metelen

Bürgermeister Gregor Krabbe hatte es bereits in seiner Haushaltsrede im Juni des Jahres auf den Punkt gebracht: „Ohne Heimatgefühl können kleine Orte nicht überleben. Ehrenamtliches Engagement ist unverzichtbar für eine Dorfgesellschaft.“ Krabbe hatte mit diesem Statement auf den Wettbewerb zum Heimatpreis verwiesen, der fest mit diesem besonderen Zusammenhalt, mit diesem Gefühl der dörflichen Zugehörigkeit, verbunden ist. Gleich zwei erste Preise, die der Rat der Vechtegemeinde vergeben hatte, gingen zuletzt an die Projekte „Wallweg“ und „Kartoffelfest“, die sich im besonderen Maße mit der Gemeinde Metelen beschäftigen. Nun geht der Heimat-Preis NRW im Kreis Steinfurt in die nächste Runde – die Bewerbungsfrist ist angelaufen.