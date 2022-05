Mit Feuereifer im Ehrenamt aktiv

Gleich auf zwei Jahre zurück blickten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen ihrer Versammlung. Zahlreiche Ehrungen und Beförderungen wurden von den Verantwortlichen der Wehrführung vorgenommen. Daneben galt es, langjährige und verdiente Mitglieder in die Ehrenabteilung aufzunehmen. Und schließlich wurden neue Kameradinnen und Kameraden in den Reihen der Wehr begrüßt.

Neuaufnahmen per Handschlag (v. l.): Justin Fuhrmann, Timon Just, Niklas Morrien, Lars Wenninghoff, Marie Heidrich, Linus Enning, Niklas Böhm und Kevin Ravers mit Feuerwehrleiter Manfred KrudeFür den Einsatz bei der Flutkatastrophe an der Ahr wurden diese Metelener Feuerwehrmitglieder ausgezeichnet.

„Das waren zwei Jahre, in denen viel still stand – nur die Bereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr nicht.“ So begrüßte der stellvertretende Bürgermeister Reinhard Brüning die versammelten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Metelen am Samstagnachmittag. Bis in den Abend hinein belohnten sich die Kräfte der Feuerwehr einander für ihren Dienst und blickten in die Zukunft.